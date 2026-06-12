Mantiene tribunal de apelaciones vigente el arancel del 10% impulsado por Trump

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos resolvió extender la suspensión de una sentencia que había declarado ilegal el arancel global del 10% promovido por el presidente Donald Trump por lo que la decisión permite que el gobierno federal continúe aplicando el gravamen mientras se analiza la impugnación presentada por la administración.

La tarifa fue establecida en febrero bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, poco después de que la Corte Suprema invalidara la mayor parte de los aranceles generales impulsados por Trump.

La resolución del máximo tribunal representó un obstáculo para una de las principales herramientas económicas promovidas durante su segundo mandato.

El litigio avanzó en mayo cuando el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos determinó que los aranceles no podían aplicarse a un grupo específico de demandantes.

Esa decisión motivó la presentación de un recurso por parte del gobierno, que buscó mantener la vigencia de la medida mientras se revisaba el caso en una instancia superior.

Desde entonces, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal autorizó una suspensión temporal de la orden emitida por el Tribunal de Comercio.

Ahora, los magistrados decidieron ampliar esa suspensión al considerar que el gobierno ha demostrado elementos suficientes para sostener su posición durante el desarrollo del proceso judicial.

El arancel del 10% tiene vigencia prevista hasta finales de julio, salvo que el Congreso determine extenderlo.

Mientras tanto, la administración Trump trabaja en propuestas para establecer nuevos esquemas arancelarios con una duración mayor, con el objetivo de mantener su estrategia comercial una vez que expire la medida temporal.