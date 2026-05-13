Staus advierte estancamiento crítico en negociaciones y riesgo de huelga en la Universidad de Sonora

A pocos días de la consulta para definir un posible estallido de huelga, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus)advirtió un estancamiento crítico en las negociaciones con autoridades universitarias, y señaló que el diálogo lento de la administración mantiene en riesgo las actividades académicas.

Cuauhtémoc Nieblas Cota, secretario general del Staus, destacó que el sindicato exige un aumento salarial del 10.8% y 5% en prestaciones, y rechazó el 4% ofrecido por la universidad, luego de desmentirse la existencia de restricciones federales tras entregar un oficio a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se aseguró que no hay límites salariales.

Subrayó que, pese a la prórroga de poco más de dos semanas para alcanzar acuerdos con la Universidad de Sonora, los avances han sido mínimos, lo que apunta a un posible estallido de huelga el próximo jueves 14 de mayo, cuando se realizará la votación.

Los avances en los temas fundamentales de nuestra revisión han sido mínimos y han sido insuficientes, a pesar de la disposición del sindicato, no se han ofrecido soluciones concretas a demandas críticas, entre las que destacan la emergencia salarial, el aumento del 10.8%, la implementación de un programa de recuperación del poder adquisitivo y el incremento del 5% en prestaciones”, comentó.

Nieblas Cota afirmó que alrededor de 600 profesores de asignatura perciben salarios inferiores al mínimo, con pagos de 114 pesos por hora, además de que algunos docentes carecen de seguridad social y acceso al Isssteson, quedando vulnerables ante emergencias médicas o accidentes laborales.

También exigió atención médica para personal expuesto a metales pesados, denunció una brecha salarial frente a altos funcionarios y reclamó una reforma al Estatuto del Personal Académico para ocupar más de 180 plazas, al considerar que las reglas actuales excluyen a docentes con experiencia.

La autoridad ha optado por el ‘tortuguismo’ y por la negligencia de no querer atender aún con prórroga los temas que nosotros hemos planteado en la mesa. Estamos conscientes que en una revisión no se consigue el 100%, pero en esta revisión no hemos encontrado ni siquiera revisar una parte importante de nuestro pliego, por lo tanto, sí vemos este ‘tortuguismo’ y esa falta de oficio político para atender las demandas que presentamos en el sector académico”, señaló.

El secretario general del Staus señaló a la administración de actuar de manera autoritaria al negarse a sesionar en mesas plenarias, pues la rectoría ha preferidosubcomisiones limitadas a cuatro personas, lo que el sindicato interpreta como una estrategia para ocultar la falta de propuestas serias y concretas.

Afirman continuar con el diálogo

A través de un comunicado, la administración de la Universidad de Sonora defendió el uso de subcomisiones mixtas como el esquema más ágil para alcanzar acuerdos, asegurando que este modelo especializado permite un análisis técnico y productivo, logrando avanzar en temas contractuales tras la prórroga solicitada por los académicos para el próximo 14 de mayo.

Con el fin de evitar el emplazamiento, la Rectoría propuso un calendario de reuniones del 11 al 13 de mayo, estas mesas abordarán desde el incremento salarialhasta la revisión de casos individuales y procedimientos académicos, reafirmando su disposición al diálogo para dar estabilidad a la comunidad.

La Unison señaló que sostiene que el intercambio constante de propuestas por escrito demuestra una voluntad real de consenso, apostando por la construcción de acuerdos responsables que beneficien a los docentes, bajo esta premisa la autoridad universitaria busca resolver el conflicto laboral antes de que venza el plazo del emplazamiento.