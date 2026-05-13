Se reduce 55% promedio de homicidios diarios en Sonora, según cifras del SESNSP

El promedio diario de homicidios dolosos en Sonora registró una disminución del 55 por ciento, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al comparar el periodo de septiembre de 2024 con abril de 2026.

En ese lapso, la entidad pasó de un promedio de 4.10 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 1.83 en abril de 2026, lo que representa una reducción significativa en este indicador.

A nivel nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que, como resultado de la coordinación con las entidades federativas dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos disminuyeron 40 por ciento entre septiembre de 2024 y abril de 2026.

Durante ese periodo, el promedio diario pasó de 86.9 a 52.5 casos, es decir, 34 homicidios menos al día, lo que convierte a abril de 2026 en el mes con la cifra más baja de los últimos 11 años.

“Es la Estrategia de Seguridad que hemos presentado hoy, que se está perfeccionando todos los días. Recuerden que en la reunión de Gabinete de Seguridad que tenemos todos los días vemos estados, vemos problemáticas, atendemos. Nos sentamos, trabajamos, buscamos mecanismos de perfeccionamiento de nuestra estrategia”, puntualizó durante la conferencia matutina ‘Las mañaneras del pueblo’.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, precisó que abril de 2026 es el mes con menor registro de homicidios en los últimos 11 años, al presentar una reducción en el promedio diario de 55.0 a 52.5.

Agregó que, al analizar el primer cuatrimestre de cada año, el periodo de enero a abril de 2026 también registra el nivel más bajo desde 2016, con un promedio de 51.2 homicidios diarios.

Figueroa Franco detalló que en abril de 2026, ocho entidades concentraron el 53 por ciento de los homicidios dolosos: Chihuahua y Guanajuato, con 8.2 por ciento cada uno; Morelos con 7.1 por ciento; Baja California y Sinaloa con 6.4 por ciento; Estado de México con 5.7 por ciento; Veracruz con 5.6 por ciento y Guerrero con 5.3 por ciento.

Asimismo, al comparar el primer cuatrimestre de 2025 con el de 2026, se reportó que 26 entidades redujeron su promedio diario de homicidios dolosos. Destacan San Luis Potosí con una baja de 80.8 por ciento, Zacatecas con 61.8 por ciento y Quintana Roo con 60.3 por ciento.

Entre los estados que al inicio del actual gobierno concentraban mayores niveles de violencia, también se observaron reducciones. En comparación con septiembre de 2024, el Estado de México bajó 55 por ciento; Baja California, 53 por ciento; Sonora, 55 por ciento; y Zacatecas, 82 por ciento. En tanto, respecto a febrero de 2025, Guanajuato registró una disminución de 66 por ciento.

En materia de delitos de alto impacto, se informó una reducción del 52 por ciento respecto a 2018, al pasar de un promedio diario de 969.4 a 461.5 en lo que va de 2026. Además, de septiembre de 2024 a abril de 2026 la baja fue del 27 por ciento, al pasar de 636.6 a 462.7 casos diarios. En este rubro, destacó la disminución del robo de vehículo con violencia, con una reducción de 39 por ciento respecto a octubre de 2024.

Finalmente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026 se aseguraron 28 mil armas de fuego, más de 391 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 22 estados del país. Además, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fueron detenidas mil 310 personas.