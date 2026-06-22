Mujer se lesiona tras un fuerte choque en Puerto Peñasco

Un accidente vial dejó como saldo a una joven lesionada de 21 años y daños materiales de consideración en Puerto Peñasco. El percance se registró en la mañana del domingo 21 de junio en la colonia Sonora, cuando un automóvil perdió el control y se volcó tras chocar contra otro vehículo estacionado.

La Seguridad Pública Municipal reportó que la colisión ocurrió sobre el bulevar Sonora, entre las calles 2 de Noviembre y Los Ángeles. En el sitio, los agentes localizaron un vehículo sedán y una camioneta con daños visibles en la carrocería. Ambos autos quedaron asegurados por elementos de seguridad para el levantamiento de información.

La conductora fue atendida por la Cruz Roja Mexicana, quienes determinaron que presentaba múltiples golpes, pero no de gravedad. El propietario del vehículo afectado también acudió al sitio y acordó la reparación de los daños con la responsable ante la autoridad competente, cerrando el expediente mediante un acuerdo económico