Advierten sobre riesgosas condiciones climáticas para navegar en Puerto Peñasco

Los únicos que podrán salir a mar serán los barcos pesqueros que cumplan con los requisitos obligatorios.

Autoridades advirtieron sobre riesgosas condiciones climáticas para navegar en Puerto Peñasco. El aviso lo generó la Capitanía de Puerto Peñasco, la cual implementó medidas preventivas debido a intensas ráfagas de viento superiores a los 25 kilómetros por hora.

Como parte del protocolo de seguridad, quedó activada la restricción con bandera amarilla para embarcaciones menores de 15 metros, unidades ribereñas, servicios turísticos y operadores de actividades recreativas en el mar. La Capitanía indicó que únicamente las embarcaciones pesqueras podrán realizar maniobras de salida.

La dependencia marítima exhortó a la comunidad pesquera, prestadores de servicios y usuarios del litoral a mantenerse atentos a los reportes oficiales y seguir las indicaciones emitidas. Además, señaló que estas acciones tienen como finalidad prevenir incidentes y salvaguardar la integridad de quienes realizan actividades en el mar.