Puerto Peñasco recibirá a más de 500,000 turistas en el verano

Asimismo, se estima que la ocupación hotelera será del 50% y que la derrama económica superará los 700 millones de pesos.

De acuerdo con la Oficina de Convenciones y Visitantes, Puerto Peñasco podría recibir a más de 500,000 turistas en lo que resta del verano. Las estimaciones surgen tras el buen desempeño registrado en la primera mitad del 2026, cuando el municipio costero acumuló cerca de un 1,000,000 de visitantes.

En ese sentido, durante las 13 semanas que abarca la temporada veraniega, se calcula que los hoteles y condominios alcancen una ocupación cercana al 50% y que la actividad turística genere una derrama económica de aproximadamente 700 millones de pesos. Las campañas de promoción seguirán dirigidas tanto al mercado mexicano como al internacional.

Representantes del sector turístico señalaron que conservar a Puerto Peñasco como un destino confiable y atractivo será clave para sostener estos resultados. Como antecedente, en el verano de 2025, el puerto registró poco más de 517 mil turistas y produjo unas ganancias cercanas a los 688 millones de pesos.