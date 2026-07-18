Futbolistas de Peñasco van por un lugar en Xolos de Tijuana

Se trata de cinco hombres y dos mujeres que irán por una oportunidad de pertenecer al club profesional.

Al menos siete futbolistas de Puerto Peñasco intentarán ganarse un lugar en los Xolos de Tijuana. Los elegidos son: Pedro Verduzco, Miguel Ángel Ortiz, Ángel Armando Robles, Alex Borboa y Santiago Arias para la categoría varonil. Así como Nara Yuridia Girón Oquita y Fernanda Herrera Albañil para la sección femenil.

En ese sentido, los hombres iniciarán su proceso en la filial de Hermosillo. Mientras que las mujeres participarán en una concentración de evaluación directamente en las instalaciones del club fronterizo. La iniciativa contempla seguimiento y oportunidades para que los jugadores continúen su crecimiento deportivo dentro de las fuerzas básicas.

Los organizadores destacaron que este esquema ya ha permitido que futbolistas originarios de Puerto Peñasco lleguen a categorías juveniles del equipo tijuanense, donde algunos incluso están por debutar en competencias oficiales. Confían en que esta nueva generación pueda seguir el mismo camino y consolidarse en el balompié profesional.