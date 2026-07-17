Instalan reductores de velocidad en escuelas de Puerto Peñasco

El objetivo es aumentar la seguridad en vialidades en las que más circulan alumnos y ciudadanos.

El Gobierno Municipal instaló reductores de velocidad en accesos de diferentes escuelas de Puerto Peñasco. Esto forma parte de las acciones de las autoridades locales para prevenir accidentes donde diariamente transitan numerosos estudiantes y peatones. La intención es obligar a los automovilistas a disminuir la marcha al pasar por áreas escolares.

Las obras se desarrollan frente al Colegio de Bachilleres (Cobach), sobre el bulevar Benito Juárez. Así como en la avenida Francisco I. Madero, a la altura de la Escuela Primaria 20-30, y en la calle Adolfo López Mateos, donde se ubica el Centro de Atención Múltiple (CAM) “La Montaña”. Estos puntos fueron seleccionados por el constante flujo de alumnos que cruzan las calles.

El programa también contempla zonas donde ya se habían construido dispositivos similares, como la calle Juan Aldama frente a la guardería del IMSS y la calle Revolución, en dirección al área de La Cholla. Con estas intervenciones, el Ayuntamiento de Puerto Peñasco busca hacer más seguras las calles para quienes se desplazan diariamente por esos sectores.