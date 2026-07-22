Aprueba Francia impedir acceso a redes sociales a menores de 15 años

Francia aprobó una ley que restringirá el acceso a las redes sociales para menores de 15 años, convirtiéndose en el primer país de Europa en establecer una “mayoría digital”, decisión que fue avalada por el Parlamento francés como parte de una estrategia para reducir los riesgos asociados al uso de plataformas digitales por parte de niñas, niños y adolescentes.

La secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, Anne Le Hénanff, informó que esta legislación coloca a Francia como el primer país europeo en adoptar este modelo regulatorio. La disposición entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, al inicio del ciclo escolar, fecha a partir de la cual los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales.

La normativa también establece que las plataformas digitales dispondrán de cuatro meses adicionales para cerrar las cuentas pertenecientes a usuarios menores de esa edad.

Además, deberán implementar mecanismos de verificación de identidad y edad que cuenten con la aprobación del organismo francés encargado de la protección de datos personales.

Empresas propietarias de redes sociales como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube han expresado su desacuerdo con las prohibiciones generales, al señalar que actualmente ofrecen herramientas como límites de edad y controles parentales. No obstante, indicaron que cumplirán con la legislación una vez que entre en vigor.

La medida coloca a Francia después de Australia, país que en diciembre de 2025 aprobó una prohibición para menores de 16 años.

El presidente Emmanuel Macron ha respaldado públicamente las acciones para reducir el uso de dispositivos digitales entre la población estudiantil.

Durante una intervención realizada en abril, Macron llamó a los jóvenes a disminuir el tiempo frente a las pantallas y dedicar más espacio a la lectura.