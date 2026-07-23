Sequía da tregua a Sonora y reduce de 67 a ocho los municipios afectados en un año

Sonora registró una mejoría importante en las condiciones de sequía durante el último año, al pasar de 67 municipios afectados al 15 de julio de 2025 a sólo ocho en la misma fecha de 2026, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México.

Las cifras muestran que hace un año el 93.1% de los municipios sonorenses enfrentaba algún grado de sequía, mientras que en 2026 la proporción disminuyó al 11.1%, lo que representa una reducción de 59 municipios afectados.

SONORA REDUCE MUNICIPIOS CON SEQUÍA

La mejoría observada en Sonora coincide con las lluvias registradas durante las últimas semanas, las cuales han favorecido la recuperación de humedad en gran parte del territorio estatal y reducido significativamente el número de municipios afectados respecto al año pasado.

A nivel nacional también se reportó una disminución. Al 15 de julio de 2025 había 180 municipios con sequía en el País, mientras que para la misma fecha de 2026 la cifra bajó a 79, es decir, 101 municipios menos.

Sin embargo, el número de municipios clasificados como anormalmente secos (D0) aumentó de 229 a 519. Esto indica que, aunque numerosas zonas dejaron atrás la sequía, todavía mantienen un déficit de humedad que podría agravarse si disminuyen las precipitaciones.

OCHO MUNICIPIOS SIGUEN AFECTADOS

De los ocho municipios de Sonora que todavía presentan afectaciones, cinco se encuentran en condiciones de sequía moderada: Altar, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Sáric.

Los municipios de Agua Prieta, Caborca y General Plutarco Elías Calles permanecen bajo la clasificación de sequía severa, según el reporte correspondiente al 15 de julio.

Aunque la reducción representa una recuperación considerable frente a las condiciones del año anterior, el seguimiento de las lluvias será determinante para evitar que las zonas anormalmente secas vuelvan a registrar algún grado de sequía.

PRESAS REFLEJAN RECUPERACIÓN TRAS LAS LLUVIAS

Las lluvias registradas durante las últimas 48 horas en distintas regiones de Sonora comenzaron a reflejarse en la recuperación de las principales presas del Estado, al generar escurrimientos que incrementaron en 22.9 millones de metros cúbicos el volumen almacenado en los embalses.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), el sistema estatal de presas alcanzó un almacenamiento de mil 746.97 millones de metros cúbicos, equivalente al 20.2% de su capacidad total.

MEJORÍA

La sequía en Sonora ha disminuido durante el último año, según el Monitor de Sequía publicado por la Conagua.

Corte al 15 de julio de cada año