Nuevo cárcamo evitará emergencias sanitarias en Puerto Peñasco

La infraestructura se está desarrollando gracias a recursos federales.

La construcción de un nuevo cárcamo buscaría evitar emergencias sanitarias en Puerto Peñasco. De acuerdo con el Gobierno Municipal, la obra tendrá una inversión de 7 millones de pesos con el propósito de reforzar la red de alcantarillado. El proyecto reemplazará una instalación que ya presenta un desgaste considerable.

En ese sentido, el Ayuntamiento señaló que la construcción se financia con recursos obtenidos mediante programas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Además, también informó que los trabajos registran un avance significativo y que, una vez concluida la estructura, será conectada al sistema de drenaje y a la nueva planta de tratamiento.

Por su parte, el alcalde de Puerto Peñasco, Alejandro Verdugo, agregó que también impulsarán otras acciones para mejorar los servicios básicos, como la incorporación de nuevos pozos para reforzar el suministro de agua potable. Además, el edil afirmó que estas iniciativas representan inversiones estratégicas para fortalecer la infraestructura urbana.