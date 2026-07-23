Sentencian a pareja que disparó contra policías estatales en Sonora: viajaban en auto robado en EEUU

La justicia en Sonora condenó a una pareja tras acreditarse que dispararon con fusiles de alto calibre contra elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP)durante una persecución en el municipio de Caborca. Además, la sentencia se agravó debido a que el vehículo en el que huían tenía reporte de robo vigente en California, Estados Unidos.

Sandra Magdalena “N”, de 40 años, recibió una pena de 10 años y 4 meses de prisión por los delitos de tentativa de homicidio calificado con alevosía contra funcionarios públicos y por posesión de vehículo con reporte de robo. Su acompañante, identificado como Jesús Fernando “N”, fue sentenciado en procedimiento abreviado a 9 años y 10 meses de prisión por los mismos cargos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) compartió la sentencia lograda, mediante sus canales oficiales. Sin embargo, no reveló los nombres completos de los sentenciados, a pesar de que se acreditaron los delitos.

Dos policías realizaban labores de reconocimiento cuando fueron atacados

Según reportes oficiales, los hechos ocurrieron el 26 de febrero del año 2025, cuando dos elementos de la PESP —una mujer y un hombre— realizaban labores de reconocimiento en la colonia Aviación, en Caborca, municipio del noroeste del estado.

Los agentes marcaron el alto a un vehículo Nissan de color rojo conducido por Sandra Magdalena. En lugar de detenerse, los ocupantes aceleraron e intentaron escapar por la Carretera Federal 2.

Durante la persecución, Jesús Fernando, quien viajaba como acompañante, sacó un arma de fuego y abrió fuego contra la unidad policial. Autoridades informaron que los disparos no alcanzaron a los elementos gracias a su rápida reacción y a las maniobras evasivas que ejecutaron.

La huida concluyó en las inmediaciones de las colonias Pueblo Viejo y Río Asunción, donde ambos ocupantes fueron detenidos por los agentes estatales.

Al revisar el vehículo, las fuerzas de seguridad aseguraron dos fusiles calibre 7.62×39 milímetros, varios cargadores y 46 cartuchos útiles.

Ahí fue cuando los oficiales descubrieron que la unidad también tenía reporte de robo activo en EEUU. La posesión del vehículo robado se sumó a los cargos por tentativa de homicidio calificado con alevosía contra funcionarios públicos, delitos por los que ambos fueron procesados ante los tribunales de Sonora.

La autoridad judicial fijó penas separadas por cada delito antes de sumar la condena global

Durante la audiencia de individualización de sanciones del juicio oral, la autoridad judicial desglosó la pena de Sandra Magdalena en dos tramos: 5 años y 4 meses de prisión por las tentativas de homicidio calificado, y 5 años adicionales por la posesión del vehículo con reporte de robo, para sumar una pena global de 10 años y 4 meses.

Jesús Fernando enfrentó el proceso en la modalidad de procedimiento abreviado y recibió una condena de 9 años y 10 meses de prisión por los mismos delitos. La diferencia de penas entre ambos respondió a la vía procesal distinta que siguió cada caso.

La violencia contra policías en Sonora continúa

Los ataques contra policías en el estado fronterizo no son un hecho aislado. Apenas el pasado 6 de junio de 2026, el oficial Luis Fernando Molina Avilés, de 34 años, fue asesinado frente al bar Club Juárez, en el cruce de las calles Juárez y Morelia, en Hermosillo, mientras atendía un reporte ciudadano sobre la presencia de personas armadas.

Reportes preliminares indicaron que llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos con disparos. Molina Avilés recibió varios impactos de bala, fue trasladado de emergencia a un hospital y murió horas después. Dos civiles también resultaron heridos durante el ataque.

Las autoridades identificaron como presuntos responsables a dos hombres y una mujer que escaparon de la escena. El operativo movilizó a elementos del Ejército Mexicano, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la PESP y la Policía Municipal de Hermosillo.