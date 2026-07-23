Planta solar de Puerto Peñasco opera al 100% en sus dos primeras etapas y fortalece el subsidio eléctrico en Sonora

La puesta en operación total de las dos primeras etapas de la planta fotovoltaica “Rafael Galván”, ubicada en Puerto Peñasco, representa uno de los principales avances del Plan Sonora de Energías Sostenibles, al convertir el potencial solar del Estado en beneficios para las familias, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Las fases concluidas tienen una capacidad conjunta de 420 megawatts y entregan energía a la red eléctrica nacional, mientras que los recursos obtenidos por su operación contribuyen al financiamiento del subsidio de la tarifa eléctrica durante la temporada de verano en los 72 municipios de Sonora.

ENERGÍA SOLAR RESPALDA SUBSIDIO ELÉCTRICO

El mandatario estatal explicó que la electricidad generada por las dos primeras etapas se entrega a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que permite obtener ingresos destinados a sostener el apoyo aplicado a los recibos de luz de los usuarios sonorenses.

Para 2026 se destinaron mil 750 millones de pesos al subsidio de la tarifa eléctrica, con el objetivo de brindar mayor certidumbre a las familias ante el incremento en el consumo de energía provocado por las altas temperaturas del verano.

Este modelo, indicó el Ejecutivo estatal, permite fortalecer el financiamiento del subsidio mediante una fuente de ingresos estable, derivada directamente de la operación de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco.

El proyecto estratégico fue impulsado con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y contempla una inversión global de mil 640 millones de dólares, de acuerdo con información del Gobierno del Estado.

DOS ETAPAS GENERAN 420 MEGAWATTS

La primera fase de la central entró en operación el 30 de abril de 2023, con una capacidad de 120 megawatts, mientras que la segunda comenzó a funcionar el 14 de septiembre de 2024 y agregó otros 300 megawatts.

Con ello, las dos etapas concluidas alcanzaron una capacidad instalada de 420 megawatts. La primera suministra energía a Puerto Peñasco y la segunda entrega electricidad a Mexicali, Baja California, según información de la CFE.

La central continuará creciendo con el desarrollo de las secuencias 3 y 4. La tercera fase contará con capacidad de 300 megawatts y tiene prevista su entrada en operación para julio de 2027.

PLANTA ALCANZARÁ UN GIGAWATT

Cuando las cuatro etapas se encuentren en funcionamiento, la planta fotovoltaica alcanzará una capacidad instalada de mil megawatts, equivalentes a un gigawatt, además de contar con sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías.

La CFE informó que, una vez concluido su desarrollo, el complejo será la planta solar más grande de América y una de las cinco de mayor capacidad a nivel mundial.

El avance de la planta también forma parte de la estrategia nacional para incrementar la generación eléctrica proveniente de fuentes renovables y alcanzar una participación de 38% para 2030.

Durazo Montaño destacó que el proyecto marca una nueva etapa en el aprovechamiento de los recursos naturales de Sonora, al vincular la producción de energía limpia con apoyos directos para la economía de las familias del Estado.