Arrestan a conductor ebrio y agresivo en Puerto Peñasco

Al momento de la audiencia en la comisaría, el sujeto se negó a identificarse de manera violenta.

Un conductor fue arrestado en estado de ebriedad y comportándose de forma agresiva en Puerto Peñasco. El hecho ocurrió durante la noche del 30 de julio. Fueron agentes de la Policía Municipal los que ubicaron una camioneta que circulaba sin respetar las señalizaciones sobre una vialidad de la ciudad sonorense.

De acuerdo con el reporte oficial, la unidad contaba con una sola placa de circulación y un documento de registro de una asociación civil. Al solicitarle la documentación correspondiente, el automovilista reconoció que no tenía licencia para conducir, por lo que fue llevado a las instalaciones policiales para atender la situación administrativa.

Durante la audiencia, el individuo mantuvo una actitud negativa y se negó a proporcionar información personal. Por ello, fue necesaria una valoración médica que confirmó que presentaba intoxicación etílica. Debido a los hechos, el caso fue turnado al Ministerio Público y el vehículo fue asegurado en el corralón municipal.