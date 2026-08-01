Se quemó un automóvil en Puerto Peñasco

El imprevisto fue controlado antes de que las llamas consumieran por completo a la unidad vehicular.

Un automóvil se quemó luego de incendiarse por una falla técnica en Puerto Peñasco. El accidente sucedió la noche del 30 de julio en calles de la colonia Bahía La Cholla. Asimismo, el incidente no dejó personas lesionadas y las primeras versiones apuntan a que el fuego se originó por un desperfecto en el sistema eléctrico de la unidad.

El reporte fue atendido por corporaciones de emergencia después de que se recibiera una llamada al 911 alrededor de las 09:30 p.m. La Policía Municipal acudió al sitio y localizaron un BMW gris modelo 2006 con afectaciones visibles. Por ello, los agentes procedieron a resguardar el área mientras llegaban los bomberos para descartar riesgos adicionales.

El propietario del vehículo explicó que comenzó a percibir un intenso olor a quemado durante el trayecto. Al detenerse e inspeccionar, observó que la batería producía chispas y segundos después iniciaron las llamas. El fuego fue controlado antes de que consumieran por completo el vehículo, limitando los daños a la cajuela y parte del interior.