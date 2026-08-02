Choque en la carretera Caborca-Puerto Peñasco deja un fallecido

Una segunda víctima fue trasladada a un hospital cercano debido a la gravedad de sus heridas.

Un aparatoso choque en la carretera Caborca-Puerto Peñasco dejó un fallecido y un lesionado. El percance vial ocurrió cerca del ejido San Felipe durante la noche del 31 de julio. En el lugar, dos automóviles chocaron por motivos que aún son materia de investigación y uno de ellos terminó volcado.

Tras recibir el reporte a través del sistema de emergencias C5, cuerpos de rescate y autoridades de seguridad acudieron al lugar. Al arribar confirmaron el deceso de uno de los ocupantes. Mientras que la segunda víctima fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital de Caborca debido a las lesiones que presentaba.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) quedó a cargo del procesamiento de la escena para recabar evidencias. La identidad de la persona fallecida no ha sido confirmada, aunque de forma preliminar se indicó que podría tratarse de un hombre. Las investigaciones permanecen abiertas para deslindar responsabilidades.