Turistas son asaltados por la Policía Municipal de Puerto Peñasco

Asimismo, los uniformados les habrían pedido dinero en efectivo para dejarlos ir.

Unos turistas provenientes de Estados Unidos denunciaron en redes sociales que policías de Puerto Peñasco los asaltaron y les robaron el celular. En un video publicado se observa cómo los afectados siguen a una patrulla de la Policía Municipal a la comandancia local. En el lugar, las víctimas le piden a uno de los agentes que le regresen el dispositivo móvil.

Según los visitantes, ellos fueron detenidos por individuos que se presentaron como elementos policiales la noche del 27 de julio. Después, afirmaron que fueron obligados a acompañarlos mientras eran amenazados con armas de fuego y permanecieron bajo su control durante varios minutos.

Posteriormente, indicaron que los presuntos agentes les exigieron una suma de dinero para dejarlos ir. De acuerdo con su versión, tras negociar el monto inicial, terminaron entregando 500 dólares para recuperar su libertad. Tras difundir su experiencia, exhortaron a otros viajeros a denunciar cualquier posible abuso ante las autoridades correspondientes.