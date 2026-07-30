Automóvil se estrella contra una casa en Puerto Peñasco

El responsable se había dado a la fuga, pero minutos después se presentó para reparar los daños.

Un automóvil se estrelló contra una casa en Puerto Peñasco. El accidente sucedió durante la tarde del martes 28 de julio sobre el bulevar López Portillo, a la altura de la avenida Oriente. Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal localizaron una Nissan Rogue modelo 2021 incrustada en la fachada del inmueble.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo salió de su trayectoria luego de que el conductor perdiera el control durante una maniobra de vuelta. La propietaria de la vivienda informó que no se encontraba ahí al momento del choque y, al regresar, encontró daños en la puerta principal, una pared interior y parte del cerco de la propiedad.

Minutos después del incidente, un joven de 23 años acudió al lugar y reconoció ser quien manejaba la camioneta. Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de Seguridad Pública, donde firmaron un convenio para la reparación de los daños, mientras las autoridades elaboraron el informe correspondiente.