Resolverán la falta de plazas en preparatorias de Peñasco

El proyecto consiste en la ampliación de aulas y el desarrollo de un plantel de Telebachillerato.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció un plan para resolver la falta de plazas en preparatorias de Puerto Peñasco. El delegado regional de la SEP, Cristino Luna Javalera, señaló que la estrategia busca atender la alta demanda registrada entre los jóvenes que concluyeron la secundaria.

De acuerdo con el funcionario, este año cerca de 1,200 estudiantes buscaron incorporarse al nivel medio superior. Como respuesta, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) habilitará 16 salones adicionales para recibir a más alumnos y ofrecer una alternativa a quienes no consiguieron ingresar a otras instituciones educativas de la zona.

Además, la SEP informó que se encuentran en las primeras etapas para construir un nuevo plantel de Telebachillerato, con el que se pretende ampliar la infraestructura educativa. Luna Javalera indicó que las gestiones continuarán para fortalecer la capacidad del sistema educativo y atender la demanda de ingreso en los próximos ciclos escolares.