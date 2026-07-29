Pozo de agua rehabilitado ya abastece a Puerto Peñasco

La reactivación de la infraestructura hídrica aumentó la distribución del líquido vital en 90 litros más por segundo.

El pozo de agua número 9, recientemente rehabilitado, ya abastece a Puerto Peñasco. Por ello, el sistema municipal de agua potable incrementó su capacidad con la incorporación de 90 litros adicionales por segundo. La nueva fuente de suministro comenzó a operar después de concluir los trabajos de equipamiento y conexión a la red hidráulica del puerto.

El presidente de Puerto Peñasco, Alejandro Verdugo Angulo, explicó que esta obra forma parte de un proyecto de rehabilitación que incluyó los pozos 6 y 9, con una inversión total de 18.5 millones de pesos. Con ello, la capacidad de producción de agua supera actualmente los 650 litros por segundo.

El alcalde señaló que estas acciones forman se realizaron para fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad, en coordinación con los gobiernos estatal y federal. Asimismo, el Ayuntamiento pidió a la población mantener al día el pago del servicio y reiteró que las obras buscan ofrecer un abastecimiento más eficiente para toda la comunidad.