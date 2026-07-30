Habilitan más puntos de hidratación en Puerto Peñasco

La temporada veraniega aumenta las emergencias derivadas de condiciones climáticas.

El Gobierno Municipal habilitó más puntos de hidratación para turistas y ciudadanos en Puerto Peñasco. Esto con el propósito de disminuir los riesgos asociados a las altas temperaturas. Además, la Unidad Auxiliar Turística instaló estaciones de apoyo donde se ofrece agua potable y asistencia preventiva a quienes visitan el destino.

Los puntos de atención funcionan en los principales accesos de Playa Hermosa y cuentan con personal capacitado para atender casos de deshidratación. Asimismo, se mantienen ambulancias disponibles para realizar traslados médicos. Las autoridades indicaron que también han brindado apoyo a personas mayores y en condición vulnerable.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento recomienda tomar abundantes líquidos y limitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad. También invitó a la población a acudir a los módulos de hidratación ante cualquier síntoma relacionado con el calor para recibir asistencia inmediata.