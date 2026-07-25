Automovilista derriba poste y escapa del lugar en Puerto Peñasco

Hay evidencias que comprueban que el presunto resultó herido durante el incidente vial.

Un automovilista derribó un poste de teléfono y escapó del lugar de los hechos en Puerto Peñasco. El accidente ocurrió la mañana del 24 de julio, con el responsable dejando su vehículo abandonado. Al interior de la unidad fueron encontrados indicios que hacen pensar que el conductor pudo haber resultado lesionado.

El percance fue reportado al sistema de emergencias poco antes de las 07:00 a.m., en el cruce de la avenida Constitución con la calle Lázaro Cárdenas. Al llegar, los agentes encontraron un Mitsubishi Lancer blanco con severos daños tras salirse de la vialidad e impactarse contra un poste propiedad de Telmex.

Durante la inspección, los policías observaron una aparente mancha de sangre en el asiento del conductor. Testigos dijeron desconocer cómo ocurrieron los hechos o quién conducía el vehículo. El caso fue turnado a la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones para ubicar al responsable.