Peñasco asistirá con 7 gimnasios al torneo de box “Campeones de la Perla del Desierto”

Los pugilistas están afinando los últimos detalles de su entrenamiento físico para asistir a la competencia estatal.

Puerto Peñasco asistirá con siete gimnasios al torneo de box “Campeones de la Perla del Desierto” en Caborca. La representación peñasquense llegará al evento con el respaldo de la Liga de Boxeo Municipal, encabezada por Gabriel Piñuelo Miranda, quien continúa promoviendo el desarrollo del pugilismo amateur en la región.

La entrenadora Eva María Oros Moreno señaló que la competencia se llevará a cabo durante dos días y contará con un sistema de eliminación para definir a los campeones de cada categoría. Los deportistas más jóvenes tendrán una sola presentación, mientras que quienes avancen en las rondas buscarán disputar la final por el cinturón.

Los gimnasios de Puerto Peñasco que participarán serán: La Esperanza Jonathan Oros, Cachorros Boxing, Tsunamis Boxing, Parras Boxing, Guerreros Azteca, Guma 2 y Firefist Boxing. Los boxeadores afinan los últimos detalles de su preparación física antes del torneo y pidieron el apoyo de la comunidad del puerto sonorense.