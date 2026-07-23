Futbolista de Puerto Peñasco se unirá a la Liga MX

La capacidad ofensiva del rocaportense fue clave para llegar hasta tales instancias.

Un futbolista originario de Puerto Peñasco se unirá a la Liga MX. El caso se trata de Henry López, quien dejará el equipo de Cimarrones de Sonora para sumarse a la escuadra del Atlético de San Luis. El joven de 19 años dará un salto de consideración en su trayectoria como profesional de la primera división del fútbol mexicano.

El delantero comenzó su proceso con Cimarrones durante la temporada 2023-2024. Más adelante consiguió debutar en la Liga Premier durante el Apertura 2024, manteniendo el mismo impacto ofensivo. Su desempeño le abrió las puertas de la Selección de la Liga Premier, con la que disputó el Torneo del Sol 2026.

Tras confirmarse su llegada al conjunto potosino, Henry López agradeció a Cimarrones por haber sido parte fundamental de su crecimiento como futbolista. Con este fichaje, se convierte en el segundo jugador formado en las fuerzas básicas del club sonorense que emigró al Atlético de San Luis.