Inicia con resultados positivos la pesca de jaiba en Puerto Peñasco

El municipio costero es uno de los principales productores de jaiba a nivel estatal.

La temporada 2026 de pesca de jaiba en Puerto Peñasco inició con resultados positivos. En los primeros días desde el levantamiento de la veda, los pescadores lograron extraer alrededor de 100 toneladas en Sonora. Sin embargo, de esa cantidad, la mayoría proviene del puerto sonorense.

El Gobierno Estatal informó que la captura comenzó oficialmente el pasado 10 de julio y señalaron que el comportamiento de la producción ha sido positivo. Actualmente, el precio pagado a los productores se ubica entre 48 y 50 pesos por kilo. Aunque una gran parte del producto es enviada al mercado estadounidense, donde mantiene una alta demanda.

La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA) resaltó que Puerto Peñasco cuenta con tres centros dedicados al procesamiento y empaque de jaiba. Además, indicó que continuará implementando acciones para fortalecer la industria pesquera, con el objetivo de mejorar la competitividad.