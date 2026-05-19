Anuncian más de 10 mil millones de pesos para carreteras de Sonora; estas son las obras prioritarias

Una de las entidades más beneficiadas dentro del Programa Nacional de Infraestructura Carretera impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será Sonora, con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos para modernización, rehabilitación y construcción de vialidades estratégicas en la entidad.

Como parte de esta estrategia nacional para fortalecer la conectividad y promover el desarrollo económico, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que Sonora contará este año con una inversión de 10 mil 285 millones de pesos en infraestructura carretera, recursos orientados a mejorar la movilidad, elevar la seguridad vial y fortalecer el crecimiento económico estatal.

CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS PRIORITARIOS EN SONORA

Entre las principales obras contempladas para este año se encuentran:

Libramientos de Navojoa y Nogales

Modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino

Carretera Guaymas-Chihuahua

Ruta Ímuris-Cananea

Tramos Sonoyta-Puerto Peñasco

Sonoyta-San Luis Río Colorado

Además, continúan en gestión proyectos considerados estratégicos como los libramientos de Caborca, Sonoyta y San Luis Río Colorado.

AVANZA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA A BAHÍA DE KINO

En el caso de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, actualmente se desarrolla la primera etapa de modernización con un avance del 20% y una inversión de 500 millones de pesos para intervenir 28 kilómetros.

También inició la rehabilitación de la carretera Ímuris-Cananea, donde se destinan 600 millones de pesos para trabajos de conservación, bacheo y mantenimiento en curvas.

Para el libramiento de Navojoa se contempla una inversión de mil 500 millones de pesos destinados a la construcción de una vialidad de 22.7 kilómetros.

REHABILITARÁN TRAMOS FEDERALES EN SONORA

Dentro del programa también se incluyen trabajos de rehabilitación en distintos tramos federales, entre ellos:

Federal 02 Janos-Agua Prieta

Federal 02 Agua Prieta-Ímuris

Federal 02 Altar-Sonoyta

Federal 02 Sonoyta-San Luis Río Colorado

Federal 08 Sonoyta-Puerto Peñasco

Federal 14 Hermosillo-Moctezuma

Alfonso Durazo Montaño resaltó que esta inversión integra recursos federales, estatales y privados, como parte de una estrategia coordinada para impulsar el crecimiento económico, atraer inversiones y generar mayores oportunidades para los sonorenses.