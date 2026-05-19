Médico del caso sueros vitaminados en Hermosillo podría alcanzar fianza: STJ Sonora

En caso de que el médico presuntamente responsable de la muerte de ocho personas en Hermosillo tras la aplicación de soluciones intravenosas sea capturado, después de que la autoridad emitiera una ficha de recompensa para su captura, Rafael Acuña Griego señaló que, al tratarse de un delito culposo, la penalidad que enfrenta puede ser menor hasta en 12 años en comparación a la pena máxima en delitos intencionales.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Sonora agregó que, dependiendo de las circunstancias que se presenten en cada caso particular, el acusado podría contar con fianza.

Sobre las denuncias en contra del presunto responsable en el caso de la aplicación de sueros vitaminados con víctimas fatales en la capital del estado, aclaró que ese tema es propio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes).

Fue el pasado 22 de abril que la Fiscalía de Sonora dio a conocer que en el ámbito procesal el probable responsable solicitó un amparo para no ser detenido, mismo que le fue otorgado por Ramón Sotelo Rincón, Juez Décimo de Distrito en Sonora.

Así mismo, el pasado 6 de mayo se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso del médico, misma a la que este no asistió y en la que familiares de las víctimas confirmaron su ausencia.

Acuña Griego reiteró que tras la audiencia de vinculación a proceso llevada a cabo la semana pasada, y a la cual no asistiera el médico éste podría perder el amparo para no ser detenido.

En ese sentido, se debe recordar que el pasado 12 de mayo la Fgjes emitió una ficha de recompensapara Jesús Maximiano N, probable responsable en este caso de la muerte de ocho personas en Hermosillo.

A través de su cuenta oficial de X, la autoridad dio a conocer la recompensa de hasta 500 mil pesos ofrecida a quien brinde información sobre el sospechoso y su probable participación en la ejecución del hecho que la ley señala como delito culposo con resultado material de homicidio por responsabilidad médica.