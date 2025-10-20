Choferes de camión accidentado que dejó 7 muertos están prófugos: Fiscalía

Los dos conductores del autobús que volcó y dejó como saldo siete fallecidos, siguen prófugos y se mantiene un operativo para su localización.

Luego del accidente registrado la mañana del viernes en el kilómetro 234 de la carretera Hermosillo-Guaymas, donde un camión de pasajeros de la línea Tufesa volcó, los dos choferes huyeron del lugar y hasta el momento no han sido localizados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), informó que hay un operativo de búsqueda desde el día viernes y que así seguirá hasta ser presentados ante la autoridad.

Este accidente dejó un saldo de 24 personas lesionadas y siete muertos, entre ellos tres menores de edad, según la información oficial.

Las primeras indagatorias establecen que no se encontraron huellas de frenado o derrape sobre la vía asfáltica, por lo que, según información de la FGJE, la primera hipótesis es que el conductor se quedó dormido, perdió el control de la unidad y se volcó.

A través de redes sociales, Autotransportes Tufesa, informó que mantienen el compromiso con la transparencia, seguridad y cooperación con las autoridades para la investigación, además de mantener el apoyo a las víctimas.

El Gobierno del Estado informó en un comunicado que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav) implementó acciones interinstitucionales para brindar apoyo integral a las familias de las siete personas fallecidas y de las 24 que resultaron lesionadas.