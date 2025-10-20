Choferes de camión accidentado que dejó 7 muertos están prófugos: Fiscalía

Los dos conductores del autobús que volcó y dejó como saldo siete fallecidos, siguen prófugos y se mantiene un operativo para su localización.

Luego del accidente registrado la mañana del viernes en el kilómetro 234 de la carretera Hermosillo-Guaymas, donde un camión de pasajeros de la línea Tufesa volcó, los dos choferes huyeron del lugar y hasta el momento no han sido localizados.

Personal de rescate trabaja en el lugar donde un camión de pasajeros de Tufesa volcó en la carretera federal 15, cerca de Hermosillo. FOTO: JULIÁN ORTEGA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), informó que hay un operativo de búsqueda desde el día viernes y que así seguirá hasta ser presentados ante la autoridad.

Este accidente dejó un saldo de 24 personas lesionadas y siete muertos, entre ellos tres menores de edad, según la información oficial.

Las primeras indagatorias establecen que no se encontraron huellas de frenado o derrape sobre la vía asfáltica, por lo que, según información de la FGJE, la primera hipótesis es que el conductor se quedó dormido, perdió el control de la unidad y se volcó.

A través de redes sociales, Autotransportes Tufesa, informó que mantienen el compromiso con la transparencia, seguridad y cooperación con las autoridades para la investigación, además de mantener el apoyo a las víctimas.

El Gobierno del Estado informó en un comunicado que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav) implementó acciones interinstitucionales para brindar apoyo integral a las familias de las siete personas fallecidas y de las 24 que resultaron lesionadas.

 

