Se prepara Guerrero para hacer frente a “Boris”

La administración estatal de Guerrero puso en marcha un Puesto de Comando Interinstitucional con el propósito de fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales ante los posibles efectos de la tormenta tropical Boris en una medida que busca agilizar la atención de emergencias y mantener un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en distintas regiones de la entidad.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la gobernadora Evelyn Salgado señaló que el fenómeno generará lluvias intensas en varias zonas del estado, también indicó que se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en áreas costeras, así como oleaje de hasta cuatro metros de altura, condiciones que podrían ocasionar afectaciones principalmente en municipios cercanos al litoral.

Las autoridades revisaron los niveles de riesgo en 26 municipios considerados vulnerables ante inundaciones.

Del total, 14 fueron clasificados con riesgo alto y 12 con riesgo muy alto. Entre ellos se encuentran Pungarabato, Benito Juárez, Acapulco, San Marcos, Las Vigas, Copala, Cuajinicuilapa, Florencio Villarreal, Juchitán, Marquelia, Ñuu Savi y San Nicolás.

Otro de los temas analizados fue la inestabilidad de laderas, un factor que suele incrementar el peligro durante la temporada de lluvias.

Por esta razón, se mantiene vigilancia especial en municipios como Acapulco, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Chilpancingo, Olinalá, Copanatoyac, Cualác, Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, San Miguel Totolapan y Taxco.

El Puesto de Comando Interinstitucional operará de forma permanente para fortalecer la comunicación entre dependencias, supervisar el comportamiento de los fenómenos meteorológicos y coordinar acciones de respuesta ante cualquier contingencia.

En estas tareas participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, además de autoridades municipales y estatales.

La gobernadora llamó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de protección civil y de gobierno.