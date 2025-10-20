Sonora arranca campaña de vacunación invernal 2025-2026

Sonora inició la campaña de vacunación contra enfermedades respiratorias para la temporada invernal 2025-2026, con una meta de más de 800 mil dosis de influenza y 220 mil de COVID-19para todo el estado.

José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud en la entidad, recordó que las enfermedades respiratorias aumentan de manera considerable durante el invierno, debido a que tienen una mayor capacidad de circulación en el ambiente.

“La meta este año son 845 mil dosis de influenza para esta temporada invernal, y en el caso de COVID, un poco más de 220 mil dosis. Ambas vacunas estarán disponibles hasta abril, pero no esperemos a que empiece a hacer frío; es ahora cuando vamos a tener mejor utilidad de la vacuna para estar protegidos todo el 2026”, afirmó.

El epidemiólogo hizo hincapié en que los adultos mayores de 60 años también deben vacunarse contra la bacteria del neumococo, ya que es una de las principales causas de neumonía o decesos durante esta temporada.

Todas las vacunas, dijo, están disponibles en las diferentes dependencias de salud y son accesibles a la ciudadanía sin importar su derechohabiencia, por lo que invitó a aprovecharlas.

“En el caso de COVID-19, vemos que las personas que fallecen, en su mayoría, son aquellas que jamás recibieron ninguna dosis de la vacuna; el 98% de las personas no vacunadas tienen este riesgo”

“En el caso de influenza, el enfoque es para grupos de riesgo, como mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años o más, personas con alguna enfermedad que limite su respuesta inmune, y niños entre los 6 meses y 6 años”, precisó.

Respecto al accidente carretero de Tufesa, que cobró la vida de siete personas y dejó un saldo de 24 heridos, el funcionario explicó que todos los lesionados están recibiendo atención médica.

Aunque no otorgó detalles, destacó que algunos pacientes ya han sido dados de alta.

“Al parecer ya ha habido egresos; no traigo información actualizada en estos momentos.

“También es probable que haya gente aún en situación crítica; por la magnitud del accidente y los días que han pasado, es muy pronto para pensar que ya lo hayan superado”, argumentó.

Agregó que los 24 lesionados continúan bajo atención médica, siendo la Secretaría de Gobierno la encargada de ofrecer información sobre su evolución y progreso.

En invierno, más del 80% de las infecciones respiratorias agudas son causadas por virus; por eso se otorga la vacuna, para que la persona esté protegida”, señaló el Secretario de Salud.