Embajadores de la Unión Europea visitan el Puerto de Guaymas para conocer su modernización

Para fortalecer la relación y los lazos del nuevo Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, los embajadores visitaron el Puerto de Guaymas para conocer sobre la modernización del mismo durante su visita a Sonora.

Una comitiva de más de una docena de diplomáticos de la UE estuvieron en la entidad este fin de semana como parte de los primeros acercamientos con autoridades de la República mexicana tras la firma del acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum, António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula Von Der Leyen, quien se desempeña como presidenta de la Comisión Europea.

Durante su gira por territorio sonorense, los embajadores se reunieron con el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño en Hermosillo y con el secretario de Economía y Turismo Roberto Gradillas Pineda en Guaymas, con el fin de conocer y analizar alianzas en diversos rubros como el de energía, educación, economía, ganadería y turismo.

Una de las actividades fue recorrer las obras que se llevan a cabo en el Puerto de Guaymas, al sur de la entidad, cuya inversión contemplada es de 130 mil millones de pesos provenientes del Gobierno de México y del sector privado en colaboración con el Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Ahí se les explicó los trabajos como la rehabilitación del muelle de usos múltiples, un almacén frigorífico, nuevas vías ferroviarias y la rehabilitación del patio de áreas de almacenaje en esa zona.

“Durante la visita de embajadoras y embajadores de la Unión Europea, compartimos el potencial logístico, comercial y productivo de esta obra estratégica, que abre nuevas oportunidades de inversión y cooperación en sectores como pesca, agroindustria, energía y logística”, expresó el titular del Ejecutivo Estatal.

Durazo Montaño señaló que la visita obedece a una petición directa de los embajadores para conocer el potencial e infraestructura portuaria que pudiera impulsar el comercio internacional, oportunidades de inversión y cooperación.

Entre los sectores que podrían resultar beneficiados con la colaboración entre México, a través de Sonora, y otros países están la pesca, agroindustria, energía y logística, aseguró el Gobierno del Estado.

De acuerdo a las autoridades estatales, mientras se realizaba la presentación a los diplomáticos, se resaltó que el Puerto de Guaymas es una plataforma logística versátil que facilita la conexión entre el noroeste de la nación y el resto del mundo.

Además se establecieron medidas que podrían impulsar nuevas oportunidades comerciales entre la República Mexicana y la Unión Europea, así como la formación técnica, apertura de planteles educativos y empleos.

Embajadores presentes en la gira por Sonora:

Patrick Hermann, de Bélgica

Kim Højlund Christensen, de Dinamarca

Nikolaos Kotrokois, de Grecia

Ruairí de Búrca, de Irlanda

André Driessen, de Países Bajos

Agnieszka Frydrychowicz Tekieli, de Polonia

Pedro Costa Pereira, de Portugal

Milan Cigáñ, de República Eslovaca

Gunnar Aldén, de Suecia

Francisco André, Embajador de la Unión Europea.

Otros diplomáticos y funcionarios: