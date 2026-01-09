Construyen y modernizan seis hospitales en Sonora con inversión superior a 40 mil millones de pesos

Para renovar la infraestructura hospitalaria en Sonora se construyen y modernizan seis nuevos hospitales de primer nivel, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos en San Luis Río Colorado, Hermosillo, Guaymas, Vícam, Navojoa y Etchojoa.

En la región fronteriza se sustituirá el antiguo nosocomio por las condiciones de deterioro en las que se encuentra con el nuevo Hospital General de Zona del IMSS, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El Gobernador supervisó los avances de la edificación del hospital de primer nivel en San Luis Río Colorado en el que se aplica una inversión de 3 mil 870 millones 568 mil 433.39 y que tendrá una capacidad de 120 camas censables para atender a la población.

Su construcción inició en marzo de 2025 con la puesta de la primera piedra en presencia de la Presidenta.

Recorrí hace un momento los avances del nuevo Hospital General del IMSS. Está muy avanzado, es una construcción que está a cargo de ingenieros militares y como son en el Ejército, puntuales en el cumplimiento de las metas.

“Así es que no obstante que la primera visita de nuestra Presidenta para dar el banderazo de salida a esta obra fue en marzo del año pasado quien se dé la vuelta por esos rumbos va a ver ya avances extraordinarios y esperamos que para principios del próximo año podamos estar ya inaugurando estas instalaciones”, indicó.

El nosocomio beneficiará a 128 mil derechohabientes del IMSS, explicó, y cuenta con una superficie de construcción de 35 mil metros cuadrados.

Contará con cinco quirófanos generales, uno de tococirugía, uno de cirugía ambulatoria, sala de expulsión, dos salas de endoscopias, servicios de urgencias, imagenología, laboratorio clínico, entre otros.

Adelantó que uno de dimensiones similares se tiene contemplado para edificarse en Guaymas.

