Lluvias favorecen la recuperación de las presas en Sonora y Tepache registra la precipitación más alta del Estado

Las lluvias registradas durante la noche dejaron aportaciones en distintas regiones de Sonora y favorecieron la recuperación gradual de las principales presas del Estado. Tepache encabezó las precipitaciones con 58.5 milímetros, de acuerdo con el reporte hidrometeorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los escurrimientos permitieron que el sistema de presas alcanzara un almacenamiento conjunto de 2 mil 56.9 millones de metros cúbicos, equivalente al 23.8% de su capacidad, después de ganar 19.8 millones de metros cúbicos respecto al día anterior.

TEPACHE REGISTRA LA MAYOR LLUVIA EN SONORA

Además de los 58.5 milímetros reportados en Tepache, otras precipitaciones relevantes se registraron en diferentes estaciones del Estado:

Tezocoma: 50 milímetros.

50 milímetros. Oviáchic: 36 milímetros.

36 milímetros. Santa Rosa II: 28.5 milímetros.

28.5 milímetros. Mocúzarit: 25 milímetros.

25 milímetros. Álamos: 24 milímetros.

24 milímetros. Arizpe: 22 milímetros.

22 milímetros. El Cajón: 20.5 milímetros.

20.5 milímetros. Altar: 15 milímetros.

Las lluvias favorecen la recarga de ríos, arroyos y mantos acuíferos, además de generar escurrimientos hacia los embalses que abastecen a zonas urbanas, agrícolas y ganaderas.

EL MOLINITO AUMENTA SU ALMACENAMIENTO

La presa Rodolfo Félix Valdés, conocida como El Molinito, incrementó su almacenamiento de 6.319 a 6.395 millones de metros cúbicos.

Esto representa una ganancia de 76 mil metros cúbicos en las últimas 24 horas, con lo que el embalse alcanzó un nivel equivalente al 5.3% de su capacidad útil.

El avance también es superior al registrado en la misma fecha del año pasado, cuando la presa se encontraba apenas al 1.4% de llenado.

El Molinito forma parte de las fuentes que abastecen de agua a Hermosillo, por lo que los escurrimientos generados por las lluvias contribuyen de manera gradual a fortalecer la disponibilidad del recurso.

EL NOVILLO GANA 11.8 MILLONES DE METROS CÚBICOS

La presa Plutarco Elías Calles, conocida como El Novillo, registró uno de los mayores incrementos diarios al sumar 11.8 millones de metros cúbicos.

El embalse se ubicó en 794.7 millones de metros cúbicos almacenados, equivalentes al 28% de su capacidad. En la misma fecha del año pasado se encontraba al 23.6%.

De El Novillo se abastece el Acueducto Independencia, infraestructura que transporta agua hacia Hermosillo y constituye una de las principales fuentes de suministro para la ciudad.

PRESAS DE SONORA SUPERAN EL NIVEL DEL AÑO PASADO

En conjunto, las principales presas de Sonora almacenan 2 mil 56.9 millones de metros cúbicos, que representan el 23.8% de su capacidad total.

El nivel actual supera el registrado hace un año, cuando el sistema estatal se encontraba al 16.4% de llenado.

Aunque los embalses todavía se mantienen lejos de su capacidad máxima, las lluvias del periodo de verano continúan generando escurrimientos que contribuyen a la disponibilidad de agua para:

Consumo humano.

Actividades agrícolas.

Producción ganadera.

Recuperación de mantos acuíferos.

Estas aportaciones adquieren relevancia después de varios años en los que distintas regiones de Sonora han resentido los efectos de la sequía y la reducción de las reservas superficiales y subterráneas.