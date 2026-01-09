Tráfico aéreo en Hermosillo rompe récord histórico en 2025

En 2.1% aumentó el tráfico aéreo durante el 2025 en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, con relación a las cifras del 2024, con lo que se rompió el récord histórico que logró en el 2023 cuando cerró con 2.1 millones.

De acuerdo con el portal del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), en el período de enero a diciembre del 2025, el Aeropuerto General Ignacio Pesqueira García se registraron 2.2 millones de asientos vendidos.

La terminal aérea local en el mes de diciembre tuvo 188.3 mil pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que representó un 4.7% menos que el mismo mes del 2024.

De enero a diciembre de 2025, se vendieron 2.1 vuelos nacionales y en el 2024 fueron 2 millones, es decir, se registró un incremento del 2.3%, pero en el concentrado del mes de diciembre se movilizaron a 179.6 mil personas del aeropuerto y en el mismo mes del 2024 fueron 190.7 mil, 5.8% más.

En vuelos internacionales se registró una leve caída de 0.8% en los asientos vendidos el año pasado con respecto al 2024, al sumar 81.9 mil contra 82.5 mil por la recuperación que tuvo este mercado en el último cuatrimestre.

En el pasaje aéreo internacional en diciembre se reportó un total de 8 mil 700 contra 6 mil 900 de diciembre de 2024, lo que significó un incremento de 27.3%, el más grande del 2025.

El aeropuerto de Hermosillo fue uno de los 10 del Grupo Aeroportuario de Pacífico que registró aumentos superiores al 2% en el número de pasajeros el año anterior, a diferencia de Los Cabos y Tijuana que cerraron con alzas por debajo del 1%.

A nivel del GAP, el número de asientos ofertados el diciembre del año pasado tuvo un incremento de 10.6% comparado con diciembre de 2024.