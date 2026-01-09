Rapero Tekashi 6ix9ine vuelve a prisión tras incumplir libertad condicional

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine se entregó de manera voluntaria a las autoridades en Nueva York, luego de que una resolución judicial determinara que volvió a violar las condiciones de su libertad condicional, lo que derivó en su reingreso a prisión.

El propio artista confirmó la situación a través de sus redes sociales, donde informó que será recluido en el Metropolitan Detention Center, un centro federal ubicado en Brooklyn. Este penal es conocido por albergar a personas procesadas o sentenciadas por delitos de alto perfil, incluidos personajes públicos y figuras de relevancia internacional.

La decisión judicial señala que esta es la segunda vez, en poco más de un año, que el rapero enfrenta sanciones por no cumplir con las reglas impuestas durante su proceso de supervisión. El juez consideró que acumuló nuevos problemas legales mientras gozaba del beneficio, motivo suficiente para ordenar su regreso a prisión.

En sus publicaciones, Tekashi 6ix9ine compartió comentarios sobre su situación y recordó estancias previas en el mismo centro de detención, mencionando a otros internos conocidos con quienes habría coincidido. Sus declaraciones generaron diversas reacciones entre seguidores y usuarios de redes sociales.

El cantante también hizo referencias irónicas sobre la convivencia dentro del penal y la posibilidad de compartir espacio con otras figuras relevantes, además de bromear sobre actividades deportivas al interior de la prisión.

El historial legal del rapero incluye múltiples antecedentes. En años anteriores fue declarado culpable por abuso sexual de una menor y por la difusión de material relacionado con dicho delito. Posteriormente, enfrentó cargos por posesión de drogas, aceptó su participación en actividades delictivas vinculadas a una pandilla y, más recientemente, fue detenido por un caso de violencia doméstica en 2024.

A inicios de 2026, un juez determinó que no cumplió con las condiciones establecidas para mantener su libertad condicional, por lo que se ordenó su reclusión en el centro federal de Brooklyn. De acuerdo con lo informado por el propio artista, permanecerá privado de la libertad durante aproximadamente tres meses, periodo tras el cual podría retomar sus actividades públicas.