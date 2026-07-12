Denuncian malas prácticas en la garita “Las Almejas” entre Puerto Peñasco y Caborca

Los ciudadanos aseguran que agentes les piden cantidades absurdas de dinero de forma ilícita.

Empresarios denunciaron malas prácticas en la garita “Las Almejas” entre Puerto Peñasco y Caborca. Los comerciantes expresaron su inconformidad porque, pese a las reuniones que sostienen autoridades, siguen sin atenderse los reportes relacionados con el mal funcionamiento del punto de revisión.

Según versiones de algunos emprendedores, durante inspecciones aduaneras, el personal de “Las Almejas” les habría solicitado pagos ilegales. Uno de los afectados señaló que le pidieron alrededor de 5,000 pesos para permitirle continuar su trayecto, mientras que otro aseguró que prefirió regresar con su carga luego de que le exigieran una cantidad mayor.

En ese sentido, los inconformes también mencionaron que algunos residentes de Caborca que realizan compras en Puerto Peñasco son enviados a otra área de revisión sospechosa para efectuar trámites relacionados con impuestos. Dicha situación provoca retrasos y afecta la movilidad en el trayecto comercial.