Acusan de corrupción en Puerto Peñasco tras accidente vial con turistas

El principal denunciante reveló que las autoridades no lo ayudaron a pesar de las pruebas a su favor.

Un cuidado acusó de corrupción e impunidad en el Gobierno de Puerto Peñasco tras un accidente vial con turistas. El hecho sucedió el pasado 4 de julio, cuando dos visitantes, que viajaban en cuatrimotos, impactaron su automóvil y abandonaron el lugar sin hacerse responsables de los daños. El siniestro quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

De acuerdo con su testimonio, elementos de la Policía Municipal sí localizaron a los presuntos responsables, pero fueron dejados en libertad tras un supuesto soborno. Además, señaló que nunca pudo formalizar la denuncia, ya que no se le permitió ingresar al Ministerio Público sin razón alguna, por lo que señaló actos ilícitos al interior del Ayuntamiento de Puerto Peñasco.

El denunciante explicó que el vehículo representaba una herramienta indispensable para el sustento de su familia, ya que lo adquirió mediante un préstamo para operar su negocio y realizar labores de apoyo a animales en situación de calle. A consecuencia del accidente, aseguró que se vio obligado a cerrar temporalmente su actividad comercial.