Rescatan a joven de ahogarse en playa de Puerto Peñasco

Los rescatistas tuvieron que recurrir a maniobras de reanimación cardiopulmonar para salvarle la vida.

Un joven de 13 años fue rescatado de casi ahogarse en Puerto Peñasco. Fue la Unidad Auxiliar Turística que salvó al adolescente en el área marítima frente al Condominio Gaviotas. La acción oportuna del personal de emergencia permitió atender al afectado y brindarle los primeros auxilios.

El reporte fue recibido alrededor de las 04:30 p.m. del 10 de julio. Al llegar al sitio, los rescatistas encontraron al joven, originario de Arizona, inconsciente tras haber sido sacado del agua con ayuda de personas que se encontraban en la playa. Paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar para estabilizarlo.

Después de recibir los primeros cuidados, el menor de edad fue trasladado en ambulancia a un hospital para una valoración especializada. Las autoridades aprovecharon el hecho para exhortar a quienes visitan las playas a respetar las indicaciones de los salvavidas y mantener vigilancia constante para evitar tragedias