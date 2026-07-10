Localizan a tres pescadores perdidos tras operativo en Puerto Peñasco

Los trabajadores del mar habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 8 de julio.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) lograron el rescate de tres pescadores tras un operativo en Puerto Peñasco. El pasado 8 de julio se reportó como desaparecida a la tripulación de la embarcación “Alabama”. Después, fueron encontrados con vida gracias a personal de la Comandancia del Sector Naval establecida en el municipio costero.

Tras confirmarse su localización, el alcalde de Puerto Peñasco, Alejandro Verdugo Angulo, reconoció la labor del personal de la SEMAR, la Capitanía de Puerto y de las distintas corporaciones que participaron. El despliegue incluyó botes y una aeronave equipados con tecnología de geolocalización.

Verdugo Angulo destacó que el resultado del operativo refleja la coordinación entre las instituciones encargadas de atender emergencias en el mar. Asimismo, exhortó a quienes realizan actividades de pesca o navegación a revisar sus embarcaciones y cumplir con todas las medidas de seguridad antes de zarpar.