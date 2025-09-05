Detienen en Sonora a dos hombres con tráiler cargado de heroína y fentanilo

Dos hombres fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) al ser sorprendidos transportando varios kilogramos de drogas ocultas en un tráiler que circulaba por la carretera Internacional México 15, a la altura del municipio de Huatabampo.

De acuerdo con la delegación en Sonora de la FGR, elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), intervinieron a la altura del kilómetro 93+100 tras recibir una denuncia anónima.

Tras realizar una inspección al vehículo de carga, las autoridades localizaron aproximadamente 8 kilogramos de heroína y 4 kilogramos de fentanilo, procediendo con el aseguramiento de la sustancia.

Además, en el lugar de los hechos fueron detenidos Ernesto “N” y Jaciel “N”, quienes viajaban en el tractocamión que también quedó asegurado.

Los dos sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para que se determine su situación legal por medio de las indagatorias pertinentes.

En julio pasado, la Guardia Nacional detuvo en Nogales a un conductor que trasladaba 350 mil pastillas de fentanilo ocultas entre cajas de jitomate.

Asimismo, en junio otro tráiler fue asegurado en Cajeme con más de 100 kilos de metanfetaminacamuflados en un cargamento de fertilizante.

Estos casos continúan líneas de investigación relacionadas con organizaciones criminales que utilizan con frecuencia vehículos de carga para el trasiego de grandes cantidades de droga hacia la frontera con Estados Unidos, aprovechando la alta circulación de mercancías legales en la ruta Sonora-Arizona.