Vacaciones de verano dejan más de 828 millones de pesos en destinos de playa de Sonora

Una derrama económica de más de 828 millones de pesos dejaron las vacaciones de verano a los prestadores de servicios de los destinos de playa de Sonora.

Lizeth Daniela Ibarra, directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) en Puerto Peñasco, informó que durante trece semanas (del 2 de junio al 31 de agosto), los hoteleros reportaron una ocupación del 31% por la llegada de 571 mil vacacionistas.

Señaló que este año la derrama económica en el destino turístico fue de 668 millones de pesos, lo que representa un 5% por debajo de la temporada de verano del 2024, pero no se consideraron los hospedajes en los Airbnb, en las rentas de los nuevos resort, ni las casas en zonas residenciales.

“Las expectativas eran de 550 mil visitantes, estuvimos abajo un 5% del año pasado pero fue muy buena temporada, esto es únicamente hospedaje formal, tuvimos bastante afluencia turística en fines de semanas por el tema de plataformas digitales”, puntualizó.

El fin pasado por la celebración del “Labor Day”, dijo, la ocupación aumentó a un 53%, lo que generó una derrama económica de 37 millones de pesos, y las expectativas para septiembre y octubre son que haya un incremento por el Día de la Independencia, eventos musicales y de otro tipo.

FUE TEMPORADA BUENA EN SAN CARLOS

Arturo Mungarro López, presidente de la OCV en San Carlos, apuntó que laocupación en el destino turístico en la temporada de verano aumentó en un 2.5% con relación al año anterior, lo que dejó una derrama económica de más de 160 millones de pesos.