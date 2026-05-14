FGJE Sonora recibe información anónima sobre posible ubicación de médico acusado por muertes ligadas a sueros vitaminados

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya cuenta con información anónima sobre la posible ubicación de Jesús Maximiano Verduzco, médico investigado por diversos delitos relacionados con muertes y afectaciones a la salud derivadas de la aplicación de sueros vitaminados.

Gustavo Rómulo Salas Chávez, titular de la FGJE, informó que el señalamiento se suma al proceso judicial que mantiene vigente la orden de aprehensión en contra del médico, luego de que incumpliera las condiciones establecidas dentro de una suspensión provisional obtenida mediante un amparo federal.

ORDEN DE APREHENSIÓN VIGENTE

El fiscal explicó que el imputado debía comparecer ante el juez que lo requería y acudir a la audiencia correspondiente como parte de las obligaciones para mantener la protección federal.

“Este individuo en su momento buscó una protección federal y se le otorgó la suspensión provisional con la obligación de que compareciera ante el juez que lo requiere y acudiera a la audiencia, lo cual no ocurrió”, indicó.

Salas Chávez agregó que, al no cumplirse dichas condiciones, la suspensión quedó sin efectos y la orden judicial permanece activa.

“El amparo implicaba obligaciones específicas; al incumplirse, debe desobedecerse ese planteamiento que hizo el juez federal y sigue vigente la orden de aprehensión en su contra”, señaló.

CONTINÚAN ACCIONES DE LOCALIZACIÓN

El titular de la FGJE detalló que se han realizado cateos en distintos puntos del estado como parte de las acciones para ubicar al médico investigado.

Además, señaló que se ha solicitado apoyo a autoridades de otras entidades del país y se han emitido alertas migratorias para reforzar su localización.

OFRECEN RECOMPENSA

Autoridades mantienen vigente una recompensa de 500 mil pesos por información que contribuya a la localización de Jesús Maximiano Verduzco, médico señalado por su presunta relación con muertes vinculadas a la aplicación de sueros vitaminados.