Llegan a 25 los positivos encontrados por colectivo Buscadoras de la Frontera en 5 días

En los últimos 5 días (del 8 al 12 de mayo), el colectivo Buscadoras de la Frontera ha localizados diversas fosas clandestinas, recuperando los cuerpos y/o restos óseos de 21 personas en Nogales y 4 personas más en zonas despobladas del municipio de Caborca; informó hoy el equipo de comunicación del colectivo nogalense.

Tras cuatro días de búsqueda en zonas despobladas al Poniente del municipio de Nogales, parte del equipo del colectivo Buscadoras de la Frontera acudió el martes 12 de mayo a una jornada de búsqueda a Caborca junto al colectivo Buscando a Jonás de Puerto Peñasco, Rastreadoras de Caborca y Buscadores de San Luis Río Colorado, localizando restos óseos de 4 personas.

De acuerdo con el equipo de comunicación del colectivo nogalense, durante los primeros minutos de búsqueda se localizaron restos óseos cerca del camino viejo de Caborca, que conduce a Puerto Libertad.

Los buscadores de los colectivos no lograron ubicar prendas de vestir o artículos que pudieran ayudar con la identificación de la persona fallecida, por lo que se solicita a los familiares de personas desaparecidas acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado donde podrán realizar una prueba de ADN.

Tras el primer hallazgo, los buscadores recorrieron el área y lograron ubicar otra zona con restos óseos, en esta ocasión, los restos de por lo menos tres personas distintas se encontraban a la interperie en el mismo lugar.

En dicha zona sí se ubicaron objetos personales que pudieran pertenecer a las personas fallecidas, como una camiseta tipo polo de color azul marino, cinturón táctico, pantalón talla 34 sin precisar color, otro cinturón táctico con agujeros y un pantalón de mezclilla negro de la marca “Aldo”.

Además de lo anterior, los buscadores también encontraron un zapato deportivo marca “Nike” de color blanco con rojo y negro, un pantalón táctico y un cinturón táctico de color negro.

PARA SABER…

En los últimos 5 días el colectivo nogalense superó casi por el doble el número de hallazgos registrados durante todo el año, que hasta el momento eran 13 positivos.