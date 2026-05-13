Miles se manifestaron en Argentina contra recortes a universidades públicas

Decenas de miles de personas participaron este martes en movilizaciones realizadas en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina para exigir al gobierno del presidente Javier Milei la restitución de recursos destinados a las universidades públicas.

La principal concentración concluyó en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo federal.

A la protesta acudieron estudiantes, docentes, investigadores, representantes sindicales y dirigentes políticos de oposición.

Durante la marcha se desplegó una manta con el mensaje “Defendamos la UBA”, en referencia a la Universidad de Buenos Aires, una de las instituciones educativas más importantes del país.

Autoridades universitarias señalaron que desde diciembre de 2023 las instituciones enfrentan restricciones presupuestarias que afectan su funcionamiento. Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, indicó que la falta de recursos ha provocado la salida de docentes e investigadores que buscan mejores condiciones laborales fuera del sistema universitario.

El conflicto se mantiene luego de que el presidente Javier Milei vetara en 2025 una ley aprobada por el Congreso para incrementar el presupuesto universitario.

Aunque posteriormente el Senado rechazó el veto presidencial, el financiamiento aún no ha sido aplicado por el gobierno federal. El caso será revisado ahora por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras un recurso presentado por el Ejecutivo.

Representantes estudiantiles advirtieron que la falta de recursos impacta áreas como investigación, becas y programas académicos.

Sofía Martínez Naya, integrante de la Federación Universitaria de La Plata, afirmó que la reducción presupuestaria limita el acceso de estudiantes y afecta proyectos científicos en distintas universidades del país.

El gobierno argentino mantiene una política de reducción del gasto público con el objetivo de sostener el déficit cero y disminuir la inflación, sin embargo, diversos sectores educativos sostienen que las medidas han deteriorado las condiciones salariales del personal académico.

Carolina Conti, docente de la Universidad Nacional de La Plata, señaló que los ingresos actuales de muchos trabajadores universitarios ya no cubren necesidades básicas ante el aumento constante de precios.