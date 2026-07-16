Taxi se volcó luego de un choque en Puerto Peñasco

El dueño de la unidad de transporte no habría respetado un alto, lo que provocó el accidente.

Un taxi terminó volcado luego de protagonizar un choque en Puerto Peñasco. El percance sucedió la tarde del 15 de julio en la colonia Centro. Como resultado de la colisión, una persona resultó herida, lo que activó las labores de elementos de Tránsito Municipal y cuerpos de auxilio.

Según las primeras investigaciones, la unidad de transporte circulaba por la calle Miguel Hidalgo, y al llegar al cruce con la avenida Constitución, ingresó a la intersección sin respetar la señal de alto. La maniobra provocó que el conductor perdiera el control e impactara contra un Mini Cooper que permanecía estacionado sobre la misma vialidad.

Tras recibir el reporte, autoridades acudieron al sitio para brindar atención a los involucrados. El caso fue documentado por los agentes mediante el Informe Policial Homologado y será la autoridad correspondiente la que determine las responsabilidades derivadas del accidente.