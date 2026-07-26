Recuperan auto en Peñasco con reporte de robo en Estados Unidos

La unidad vehicular fue asegurada después de una persecución en vialidades del municipio costero.

La Policía Municipal de Puerto Peñasco recuperó un automóvil con reporte de robo en Estados Unidos. Esto después de una persecución que se extendió por varias vialidades de la ciudad. Aunque las autoridades lograron asegurar la unidad, el hombre que la conducía consiguió escapar.

El incidente comenzó cuando agentes que realizaban labores de patrullaje detectaron un vehículo Nissan Máxima circulando a exceso de velocidad e ignorando una señal de alto. Al interceptarlo, el conductor emprendió la huida, recorriendo distintas calles hasta ingresar a un panteón, donde abandonó el automóvil y huyó a pie antes de ser detenido.

Tras verificar los datos de la unidad, las corporaciones confirmaron que el automóvil había sido reportado como robado en Phoenix, Arizona, desde febrero de 2024. Finalmente, el vehículo fue asegurado y entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) en Puerto Peñasco.