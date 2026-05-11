Miles de personas participaron este 10 de mayo en la XIV Marcha de la Dignidad Nacional “Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, realizada en la Ciudad de México, mientras que en distintas partes del país se celebraba el Día de las Madres, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas tomaron las calles para “exigir avances en las investigaciones y resultados en las labores de localización”.

Durante la movilización, madres buscadoras, hermanas, esposas e hijas portaron fotografías de sus familiares desaparecidos y lanzaron consignas para reclamar atención de las autoridades.

Los colectivos señalaron que en México existen más de 133 mil personas desaparecidas y cerca de 80 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo oficial. También afirmaron que desde hace más de una década mantienen protestas cada 10 de mayo para evitar que la problemática quede fuera de la discusión pública.

Las familias participantes denunciaron que gran parte de las búsquedas continúan siendo realizadas por los propios ciudadanos ante la falta de resultados institucionales e indicaron que han recorrido fiscalías, cárceles, terrenos y fosas clandestinas para localizar pistas sobre el paradero de sus familiares.

“Hoy no tenemos nada que celebrar”, expresaron durante el pronunciamiento leído frente a cientos de asistentes.

A la marcha acudieron contingentes provenientes de estados como Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Querétaro y Estado de México. También participaron madres migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba y Venezuela, quienes denunciaron desapariciones ocurridas durante el tránsito de sus familiares por territorio mexicano.

En el acto, los colectivos hicieron referencia a las mujeres que desde las décadas de los setenta y ochenta denunciaron desapariciones forzadas en el país. Las participantes señalaron que la falta de castigo permitió que el problema creciera con el paso de los años. Además, pidieron que organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas, participen en el acompañamiento y atención de la crisis.

Las madres buscadoras también recordaron que al menos 43 personas dedicadas a labores de búsqueda han sido asesinadas o desaparecidas desde 2010. Durante el cierre de la movilización enviaron un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar reconocimiento público de la crisis y medidas enfocadas en investigación, identificación y localización de personas desaparecidas.