Anticipa la Fiscalía de Estados Unidos nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos

El fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, informó que podrían presentarse nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con grupos del crimen organizado, declaraciones hechas tras su participación en la Border Security Expo, realizada en Phoenix.

Durante una entrevista, Blanche recordó las acusaciones dadas a conocer el pasado 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos mencionó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos de complicidad con el grupo criminal conocido como Los Chapitos.

El funcionario estadounidense sostuvo que este tipo de procesos judiciales continuarán y afirmó que el Departamento de Justicia mantiene comunicación con autoridades mexicanas.

También indicó que la relación bilateral incluye temas migratorios, combate al narcotráfico y cooperación en investigaciones relacionadas con organizaciones criminales.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de nuevas acusaciones formales, Blanche respondió que ya existen procesos abiertos contra distintos funcionarios mexicanos, incluido un juez y añadió que varios líderes de cárteles trasladados a juicio en Estados Unidos durante el último año podrían colaborar con las autoridades, situación que podría derivar en nuevas investigaciones y cargos penales.

La Fiscalía estadounidense ha mantenido abiertas distintas líneas de investigación sobre redes criminales con operaciones en México y Estados Unidos, particularmente relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de dinero.