Sonora confirma primera muerte por golpe de calor en primavera; Hermosillo encabeza casos

Sonora registró su primer fallecimiento por golpe de calor en plena primavera, además suma 15 casos de deshidratación ante el adelanto de temperaturas extremas, informó Plácido Ramírez Uribe, coordinador estatal del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres.

De acuerdo con el Informe Epidemiológico de la Semana de Temperaturas Naturales Extremas, con corte al 18 de abril, el estado acumula 16 casos asociados a la temporada de calor, de los cuales 15 corresponden a deshidratación y uno a golpe de calor.

El doctor Plácido Ramírez detalló que la defunción corresponde a un hombre en edad laboral, quien padecía un trastorno mental que provocó que se extraviara y, al no poder orientarse para regresar a su hogar, la exposición prolongada al sol derivó en un golpe de calor fatal.

Se trataba de una persona en edad laboral, por lo general son las personas que presentan estas afectaciones, fue aquí en el municipio de Hermosillo. No es tan común porque por lo general se dan más en lo que es junio, julio, agosto, pero con las variables que hemos tenido de climas que se han estado rompiendo récords, sí empezar a presentar más tempranamente estas afectaciones”, comentó.

Según el Informe de Temperaturas Naturales Extremas de la Secretaría de Salud de Sonora, la persona que perdió la vida en Hermosillo por golpe de calor tenía entre 30 y 35 años.

Casos de deshidratación

El coordinador estatal del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres señaló que Hermosillo ha sido la ciudad con más afectaciones por las altas temperaturas, con cinco casos de deshidratación y el fallecimiento por golpe de calor, mientras que Huatabampo ocupa el segundo lugar con cuatro casos de deshidratación.

De acuerdo con cifras del informe de la Secretaría de Salud, Sonora ha registrado más casos de deshidratación en los últimos años, con 11 casos en 2024 y dos en 2025 en el mismo periodo, frente a los 15 casos contabilizados en 2026.

Recomendó como medidas preventivas evitar la exposición al sol en las horas de mayor intensidad, usar ropa de colores claros, de manga larga y telas de algodón, beber agua aunque no se tenga sed y evaluar riesgos al realizar senderismo.

“En caso de las personas que no son autosuficientes, ya sea los menores de edad, personas mayores o personas que tengan alguna discapacidad, estar al pendiente de ellos porque se pueden descompensar más fácil que otras personas”, señaló.