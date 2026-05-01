Advierten sanciones por actos anticipados rumbo a elecciones en Sonora

El consejero presidente IEEyPC Sonora, Nery Ruiz Arvizu, hizo un llamado a actores políticos, partidos políticos Sonora a respetar los tiempos legales proceso electoral 2027, al advertir sobre las consecuencias de incurrir en actos anticipados de campaña.

En entrevista con los medios de comunicación, explicó que esta figura se refiere a cualquier promoción electoral, posicionamiento electoral, realizado fuera de los periodos establecidos por la ley, lo que puede generar sanciones electorales tanto para partidos como para aspirantes.

Siempre es una obligación de los partidos políticos y de sus aspirantes respetar la ley y esperar los tiempos legales

El funcionario detalló que el proceso electoral Sonora 2027 iniciará en septiembre de 2026, mientras que las precampañas Sonora podrían comenzar entre finales de noviembre y principios de diciembre, por lo que cualquier actividad previa podría ser considerada irregular.

Asimismo, destacó la figura de la culpa in vigilando, la cual obliga a los partidos políticos a supervisar el comportamiento de sus militantes, simpatizantes y posibles candidatos, a fin de evitar conductas indebidas electorales.

Ruiz Arvizu advirtió que las sanciones actos anticipados de campaña pueden ir desde multas hasta la cancelación de candidatura, en caso de que se compruebe una ventaja indebida electoral en la contienda.

En un caso extremo, podría incluso cancelarse el registro si se demuestra que se generó inequidad en la competencia electoral

Al ser cuestionado sobre posibles denuncias por este tipo de conductas, el consejero presidente agregó que, hasta ahora, no se han registrado denuncias actos anticipados Sonora en la entidad.